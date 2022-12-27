‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler' konserine ilgi

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin kültürel ve sanatsal hizmetler çerçevesinde destek verdiği ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler' Konseri için Sabancı Kültür Merkezindeki salonu tamamen dolduran sanatseverler, söylenen birbirinden güzel türküler ve şarkılar eşliğinde güzel bir akşam yaşadı.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Kültür, Sanat ve Musiki Derneği tarafından düzenlenen ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler' konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Keyifli anların yaşandığı konseri Vali Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin'in yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları ile çok sayıda vatandaş takip etti. ‘Unutulmayan Şarkılar ve Türküler' Konseriyle birlikte kültürel ve sanatsal etkinliklere devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar ile söyledikleri şarkılarla geceye renk katan sanatçılara teşekkürlerini sundu. Cüreoğlu, “Eşsiz zenginliklere sahip Anadolu'muzun ezgileri, türküleri ve şarkılarının hepsi bizim için büyük bir kıymet ve anlam taşımaktadır. Ozanlarımız, şairlerimiz ve sanata gönül vermiş sanatçılarımızın varlığı bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sanat, bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden bir tanesidir. Ağıtlar, gurbet türküleri, nefesler ve deyişler, halk ezgilerinin temelini oluşturmaktadır. Malatya ise sanat anlamında çok güçlü bir alt yapıya sahiptir. Malatya'nın farklı yörelerinde söylenen türküler ve halk oyunları ise eşsiz güzelliklere sahiptir. Bu zengin yapımızın yurt içi ve yurt dışında tanınmasında ve bilinmesinde, Malatyalı olmalarından gurur duyduğumuz sanatçılarımızın alın teri, emeği ve gayretini bizler her zaman takdirle karşılıyoruz. Fahri Kayahan, Hakkı Coşkun, Sami Kasap, Belkıs Akkale ve Selahattin Alpay başta olmak üzere nice sanatçımız, bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların adeta sesi ve nefesi olmuştur. Kendi dönemlerinde en fazla dinlenen, takip edilen, günümüz deyimiyle popüler olan bu sanatçılarımızın dillerinden ve gönüllerinden dökülen o eşsiz ezgiler, türküler ve şarkılar, kültürel zenginliklerimizin daha geniş kesimlere ulaşmasına vesile olmuştur. Malatya türküleri, rahmet ve saygıyla yad ettiğimiz o sanatçılarımız ile bugün aramızda olan sanatçılarımızın emekleriyle bugünden geleceğe taşınmaktadır. Malatya'nın köklü tarihini, kültürünü, müziklerini, halk oyunlarını ve geleneksel yaşamını bugünden geleceğe taşımak hepimizin ortak görevidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak düzenlediğimiz konserler, söyleşiler, şölenler ve etkinliklerle sanatımıza, halk oyunlarımıza, ezgilerimize, şarkılarımıza ve sanatçılarımıza sahip çıkmaya önem veriyoruz. Unutulmaz şarkılar ve türküler konserimizde bu hizmetlerimizin çok güzel bir parçasıdır. Konserin düzenlenmesinde emek sarf eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Şef Selahattin Yalçınkaya yönetiminde sevilen şarkıları ve türküleri seslendiren Yeşilyurt Kültür, Sanat ve Musiki Derneği Korosu sanatçıları, Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Söylenen şarkılara eşlik eden davetliler, kültürel hizmetlere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Kültür, Sanat ve Musiki Derneği Korosuna teşekkürlerini sundular.

Vali Şahin ile Cüreoğlu konserin sonunda, Yalçınkaya'ya söylenen şarkılar ve türkülerden dolayı teşekkürlerini sunup çiçek takdim etti.