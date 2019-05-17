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Unvanda yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi

İnönü Üniversitesinde unvanda yükselen öğretim üyelerine Rektör Prof.

Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.


İnönü Üniversitesi Rektörlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrasında unvanda yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi.


Doçentlikten profesörlüğe yükselen İlhan Erdem, Cemal Gündoğdu ve Selahattin Bakan'a, doktor öğretim üyeliğinden doçentliğe yükselen Serkan Çakır, Murat Candan ve Mehmet Güllü'ye cübbeleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından giydirildi.


Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay unvanda yükselen öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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