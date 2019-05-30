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Unvanda yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi

Unvanda yükselen öğretim üyelerine Rektör Prof.

Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.


İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, rektör yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında unvanda yükselen öğretim üyelerine sırayla cübbeleri giydirildi.


Doçentlikten profesörlüğe yükselen Ahmet Yatkın, Sabri Türkmen, Tuba Bayındır, Ahmet Ünal, Neslihan Yücel, Funda Yetkin, Ramazan Özdemir, Davut Hanbay'a ve doktor öğretim üyeliğinden doçentliğe yükselen Fatma Nisan, Eyüp İzci, Hikmet Serdar Mutlu, Lale Gönenir Erbay, Ramazan Özbek, Mehmet Ediz Sarıhan, Mahir Uzun, Suat Tekin, Elif Taşlıdere, Cüneyt Asım Aral, Onur Zahal, Erol Koçoğlu ve Serpil Yazgan'a cübbelerini Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından giydirildi.


Rektör Kızılay unvanda yükselen öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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