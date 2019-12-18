Üreticiler inceleme gezisine katıldı

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi kapsamında, Malatya'nın Battalgazi İlçesinden 12 kişilik heyet, Ordu'da inceleme gezisine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü paydaşlığında birlikte yürütülen proje, Malatya Beydağı, Pelitli ve Uluköy Mahallelerinde uygulanıyor. Kırsal kesimde yaşayan kadın çiftçilerin daha verimli bir tarım yapmaları için, bilgi ve yöntem sağlayarak, kaynakları daha etkin yönetebilmek ve kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak için proje hazırlandı. Proje kapsamında, Özerbey-03 korunga çeşidinin ve arıcılığın yaygınlaşması için 3 kadın çiftçiye 5'er dekar alanda korunga ekimi yaptırıldı. Her 3 çiftçiye de 10'ar adet arılı kovan verildi. ''Özerbey-03 Arıları, Arılar Kadınlarımızı Güldürüyor Projesi" kapsamında 12 kişilik heyet teknik bilgi ve deneyimlerini arttırmak üzere Ordu Arıcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğüne inceleme gezisi gerçekleştirildi.

Çiftçilere ve teknik personele, enstitünün tanıtımı yapıldı. Kurumun bünyesinde sonuçlanmış ve devam eden projeler hakkında bilgiler alındı. Bölüm Başkanlarının da katılım sağladığı toplantıda katılımcılar ile arı yetiştiriciliği, arı sağlığı ve arı ürünleri konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında heyet, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse edilen, Program Otoritesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Rekabetçi Sektörler Programı" çatısı altında Yardımın Nihai Yararlanıcısı (ERA) Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Arım Balım Peteğim Projesi " tesisleri gezildi. Akabinde kurum laboratuvarlarında incelemelerde bulunuldu.

Çiftçi İnceleme gezisi kapsamında Enstitü Müdürlüğündeki konu uzmanları tarafından çiftçilere Arıcılık yetiştiriciliği konularında teorik, teknik ve pratik eğitimler verildi.