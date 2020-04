Üreticilerin destekleme ödemelerine konulan blokelerin kaldırılması istendi

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, çiftçilerin sorununa mutlaka çözüm bulunmasını istediklerini bildirdi.

Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar, dünyanın sıkıntılı dönemden geçtiğini ve çiftçilerin üretiminin ne kadar önem arz ettiğinin bir kere daha dünyada anlaşıldığını belirterek, devletin bir an önce elektrik ve sulama borcu olan çiftçi ve Kayısı üreticilerinin elektrik şirketleri, DSİ sulama birlikleri tarafından üreticilerinin desteklerine ödemelerine koydukları blokeleri kaldırmalarını beklediklerini talep etti.

Başkan Başar, "Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın girişimleri neticesinde Dicle Elektrik A.Ş. desteklere konulan blokeleri kaldırmıştır. Dünyanın başına bela olan, hayatı durma noktasına getiren korona virüsüne karşı ekonominin düzelmesine katkı ancak çiftçilerimize verilen destek ve onların üretimleriyle olacaktır. Dünyada çiftçilerin önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Çiftçilerimizin önünü görebilmesi ve üretim yapabilmeleri için devletimizden isteğimiz elektrik şirketlerinin, DSİ, sulama birliklerinin, borcu olan üreticilerimizin desteklerine koydukları blokeleri kaldırmaları büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarını vadesinde ödeyemeyen üreticilerin 2020 yılı Mart ayında hesaplarına yatan gübre ve mazot desteklerine bloke konulduğunu aktaran Başar, “Bu blokeler acilen kaldırılmalıdır. Üreticilerimizin borçları son yıllarda uygulanan zamlar nedeniyle ödenemez duruma geldi. 2017 Aralık ayında 35,6 kuruştan elektrik alan üreticilerimiz yapılan yüzde 126,2'lik artışla birlikte 2019 Aralık ayında 80,60 kuruştan elektrik kullanmak zorunda kalmıştır. Üreticilerimizin birçoğu bu artışlar karşısında çaresiz kalmış, borçlarını ödeyememiştir. Korona virüs salgını nedeniyle önünü görmekte, üretimini planlamakta güçlük yaşayan üreticilerimizin bu borçlarını ödemesine imkan bulunmamaktadır. Sayın Genel Başkanımız Bakanlık nezdinde sorunu yetkili mercilere taşımıştır. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz adına da kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Devletimiz çiftçilerimizin sesini duyacaktır” dedi.

Kayısı üreticilerinin de sıkıntılarını her daim gündeme getirdik ve getirmeye devam edeceklerini söyleyen Başar, “Alan bazlı destekle bu sorunun da çözüleceğinden eminiz. Battalgazi Ziraat odası her zaman üreticinin ve çiftçisinin yanındadır. Sahadaki üreticilerimizle devamlı istişareler içerisindeyiz. Şu an kayısı birçok bölgemizde çiçek açtı. Don olayına karşı gereken girişimlerimizi ve çalışmalarımızı gerekli yerlere iletiyoruz" diye konuştu.