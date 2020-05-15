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Üreticiye organik gübre desteği çağrısı

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilere dekar başına 10 TL organik gübre desteği verildiği hatırlatılarak, tüm üreticilerin destek fayaçıklanlası için çağrıda bulunuldu.


Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçiye organi gübre desteğinden yararlanmaları için çağrıda bulunuldu. Açıklamada, "Organik gübre kullan, toprağını koru, desteğini al. Organik ve Organomineral kullanan çiftçilerimize gübre desteğine ilave olarak dekara 10 TL destek bizden” denildi.


Organik Gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin ayrıntılı bilgiyi, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alabilecekleri kaydedildi.

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