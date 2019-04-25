Urhal'dan Kızılay'a ziyaret

Ömer Urhal, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetimine seçilen Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. M. Umut Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Urhal ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ının bugüne kadar yerelde Malatya genelde ise Türkiye'de çok önemli bir yere geldiğini bunda yöneticilerinin paylarının büyük olduğunu dile getirerek Umut Yalçın'a görevinde başarılar diledi. Türk Kızılay'ı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Av.M Umut Yalçın ise, bir ilin Türkiye genelinde temsilinin başarı ve yatırımları da artıracağını, bundan sonra Malatya ilinde kısıtlı olarak yaptıkları çalışmanın artık Türkiye genelinde devam edeceğini söyleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.