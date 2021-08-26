Uruguay kulübünün başkanından Adil Gevrek'e ziyaret

Uruguay Süper Ligi ekiplerinden Penarol Kulübü'nün Başkanı Ignacio Ruglio, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Uruguay Ligi kulüplerinden Penarol Kulübü'nün Başkanı Ignacio Ruglio'yu ofisinde ağırladı. Başkan Gevrek, Penarol Kulübü'nün Başkanı Ignacio Ruglio ile iki kulüp arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği projeleri gerçekleştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Gevrek, ziyaretin sonunda Ruglio'ya isminin yazılı olduğu formayı ve kayısı paketi hediye etti.