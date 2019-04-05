Ürün takip sistemi tıbbi ürünlerin güvenilirliğini artıyor

Türkiye'de 2014 yılında hayata geçirilen ve büyük aşama kaydedilen Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürün Takip Sistemi ile vatandaşlar tıbbi cihaz ve kozmetik ürüne ilişkin bilgileri sorgulayarak kayıtlı ve güvenilir ürünleri tercih ediyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında “Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürün Takip Sistemi ve Tekil Takip Süreçleri” konulu eğitim çalıştayı düzenlendi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Fırat Havzası Medikalciler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği çalıştayda katılımcılara takip sistemi hakkında bilgi verildi.

Çalıştayda, sistemin Türkiye'de üretilen veya yurt dışından ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yerlere kadar tekil ürün takibini sağlayabilme ve son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilme amacını taşıdığı belirtildi.

Çalıştayda bir konuşma yapan Fırat Havzası Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Hakan Telin, “İnsanlığın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını gidermek adına faaliyetlerimizi yapıyoruz, bugünkü gündemimiz de insana dair. Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yerlere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek ve son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek amacı taşıyan ürün takip sistemi detaylarını konunun uzmanlarından birazdan dinleyeceğiz. Ürün takip sistemi ve ürünlerin tekil takibi çok geniş bir ürün bandına hitap ediyor. Bu nedenle sektör temsilcileri tarafından iyi anlaşılması ve benimsenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise “MTSO olarak medikalcileri önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Şehrimizde Turgut Özal Tıp Merkezi gibi önemli sağlık kurumları var. Malatya'da sağlık turizminin gelişmesi için elimizden gelen gayreti sunmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli de, “Ürün takip sistemi piyasadaki ürünlerin takip edildiği bir sistemdir. Vatandaşımız tıbbi cihaz ve kozmetik ürüne ilişkin bilgileri sorgulayarak böylece kayıtlı ve güvenilir ürünleri tercih edecektir” şeklinde konuştu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Recep Uslu ise sistemi 2014 yılında hayata geçirdiklerini ifade ederek, aşama aşama takip bandını genişlettiklerini ve sistemin çok yararlı olduğunu kaydetti.

Çalıştayda daha sonra katılımcılara detaylı bilgi aktarıldı.