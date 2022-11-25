İhlas Haber Ajansı

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Uslanmaz hırsız kameralara yakalandı

Malatya’da çok sayıda elektronik eşya çaldığı belirlenen uslanmaz hırsız kameralara yakalandı.

Malatya'da çok sayıda elektronik eşya çaldığı belirlenen uslanmaz hırsız kameralara yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Battalgazi ilçesinde bir işyerinde çok sayıda elektronik eşya ile 125 bin TL değerinde giysilerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri izlenen 56 saatlik kamera görüntülerinin ardından kimliği belirlenen T.Ö.'yü çaldığı malzemelerinin bir kısmıyla yakalayarak gözaltına aldı.


Toplamda 27 suç kaydı bulunan zanlı polis merkezindeki işlemlerin ardından çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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