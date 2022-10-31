Uslanmaz hırsızlar yakalandı

Malatya'da hırsızlık suçlarında onlarca suç kaydı bulunan 4 zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesinde bulunan eski şifre pazarında 11 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayları gerçekleştiren zanlının N.Ö. olduğunu tespit etti. Çeşitli suçlardan 60 tan fazla kaydı bulunan zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, çalıntı malzemeler iş yeri sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hekimhan ilçesinde 7 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayları ile de çalışma yapan ekipler olayların failleri olduğu belirlenen 22 suç kaydı bulunan M. M. B. , 13 suç kaydı bulunan N. G. ile 15 suç kaydı bulunan V. D. ‘yi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Üç zanlıda işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.