Usta oyuncu korona virüse yenik düştü

Malatya'da çekimleri süren 'Gizemli Köy' adlı filmde oynayan usta oyuncu Toygun Ateş, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sinema filmi için Malatya'da bulunan ünlü oyuncu 9 gün önce korona virüs testi pozitif çıkınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmış ve bir süre sonra durumu kötüye gidince entübe edilmişti. 67 yaşındaki usta oyuncunun cenazesinin hastane morguna kaldırıldığı ve ailesinin gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Toygun Ateş kimdir?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. Toygun Ateş, 1976'dan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam ediyordu.