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Üvey annesinin bıçakladığı genç yaralandı

Malatya’da üvey annesinin bıçakladığı 23 yaşındaki genç yaralandı.

Malatya'da üvey annesinin bıçakladığı 23 yaşındaki genç yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesi Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnci Sokak'ta ikamet eden M.S.K. (23) ile üvey annesi G.I. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile G.I., genci üç yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, üvey anne G.I. ile olay esnasında evde bulunan S.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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