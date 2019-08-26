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Uygur, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında birinci oldu

Malatyalı milli karateci Fatma Uygur Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında sıkletinde birinci oldu.


Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası 23-25 Ağustos tarihlerinde Rize Yenişehir Spor Salonunda yapıldı. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Moldova, İran'dan 1500 yakın sporcu katılımı ile yapılan şampiyonada ülkemizi temsil eden Malatyalı sporcu Fatma Uygur + 59 Kilogramda şampiyon oldu.


Fatma Uygur çıktığı 4 maçta rakiplerini farklı skorlarla yenerek finale yükseldi. 5. ve final maçında milli takım sporcusu olan rakibini 4 - 3 yenerek üste üstte üçüncü kez Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında sıkletinde birinci oldu.


Gençlik ve spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan alınan başarıdan dolayı yaptığı açıklamada, “Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcumuz Fatma Uygur'u ve antrenörü aynı zamanda Babası Zeki Uygur'u Üçüncü kez Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında sıkletinde üste üstte üçüncü kez birinci olmasından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

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