Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıstan, 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 6 şahsın ise işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan 2 ayrı çalışma sonucu, 326 adet yeşil reçeteli hap, 612 gram sentetik kannabinoid, 39 gram esrar, 89 gram metamfetamin, 105 gram Afyon sakızı ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Konular ile ilgili gözaltına alınan 9 şahıstan, 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 6 şahsın ise işlemleri devam ediyor.