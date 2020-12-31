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Uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı

Malatya’da gençlerde uyuşturucu satmak isteyen iki zanlı, 3 kilo 100 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ile yakalandı.

Malatya'da gençlerde uyuşturucu satmak isteyen iki zanlı, 3 kilo 100 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışmalarda, 3 kilo 100 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şahısların adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi.

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