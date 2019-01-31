Uyuşturucu sevkiyatına jandarmadan geçit yok

Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, 400 gram eroin ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir otobüs firması ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik detektör köpeği ‘Ekip' eşliğinde yapılan aramada seyahat eden yolculardan A.S. isimli şüphelinin montunun cebinde siyah poşete sarılarak bantlanmış şekilde toplam 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, gözaltına aldıkları şahsın ifadelerinde yola çıkarak uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen şahsı da kısa sürede gözaltına aldı. Burada da yapılan aramalarda 1 adet Kaleşlikof marka uzun namlulu silah ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli Malatya'ya getirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulurken diğer şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.