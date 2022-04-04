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Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurularak, Malatya merkezli İstanbul ve Van’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplamda 131 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurularak, Malatya merkezli İstanbul ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplamda 131 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Malatya emniyet güçleri istihbaratları değerlendirdi. Polis tarafından farklı tarihlerde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Malatya merkezli İstanbul ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplamda 131 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Operasyonlarda toplam 8 şahıs yakalandı. Şahıslardan 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 4 şahsın emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

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