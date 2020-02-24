İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında, ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında, ‘torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince özellikle uyuşturucu ticaretinin önlenmesi adına ‘torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. 19 Şubat günü narkotik ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda silah ve satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.