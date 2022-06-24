Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklama

Operasyonda yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 2 kilo 791 gram metamfetamin, 562 adet yeşil reçeteye tabi hap, 14.25 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar maddesi, 29 adet ecstasy hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Bir başka uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Öte yandan, narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise bin 232 adet yeşil reçeteye tabi hap, 503.65 gram metamfetamin, 45.01 gram plaka esrar, 2.33 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.