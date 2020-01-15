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Uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Malatya’da, silahlar ve uyuşturucu ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, silahlar ve uyuşturucu ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Balyoz Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan 1 şahıstan 9 gram uyuşturucu madde, başka bir araçta bulunan şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet sarjör, şarjöre basılı vaziyette 10 adet fişek, bir şahıstan ruhsatsız menşei belli olmayan tabanca ve tabancanın namlu kısmında atıma hazır vaziyette 1 adet 20 mm çapında fişek ele geçirildi.


Bu arada, Pençe Timleri tarafından yapılan çalışmada, Taştepe Caddesi üzerinde bir şahsın üzerinden 14 adet uyuşturucu hap, 3.07 gram narkotik madde ele geçirildi.


Ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu ve gözaltına alınan 4 zanlıyla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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