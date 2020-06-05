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Uyuşturucu ve silahlardan 2 tutuklama

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

olayla ilgili yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 67 adet fişek, 3,85 gram metamfetamin, 0,31 gram sentetik kannabinioid, iki şahıstan 22 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.


Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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