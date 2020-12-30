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Uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da polisin yürüttüğü çalışmalarda üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ile yakalanan 7 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Malatya'da polisin yürüttüğü çalışmalarda üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ile yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 17,80 gram Metamfetamin, 292,84 gram Sentetik Kannabinoid ve 188 adet yeşil reçeteye tabii hap ele geçirildi.


Konu ile ilgili 7 şahıs yakalandı. TCK 188 maddesinden işlem yapılarak Adli Makamlara sevk edilen zanlılardan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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