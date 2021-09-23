Uyuşturucuya sıkı takip

Malatya'da uyuşturucudan 2 yıldır aranın zanlı yakalandı. İsimsiz bir kıraathanede ise 2 şahsın üzerinden toplamda 155 gr sentetik kannobinoit ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan isimsiz bir kıraathanede 2 şahsın üzerinden toplamda 155 gr sentetik kannobinoit ele geçirildi. Ayrıca bir şahsın yapılan GBT sorgulamasında Malatya Asliye Ceza Mahkemesince Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak, Kabul Etmek suçundan 2 yıldır arandığı tespit edildi. Şahsların gözaltına alınarak tahkikata başlanıldığı belirtildi.

Bu arada, Ferhadiye Mahallesi'nde bir şahısın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildiği bildirilip, tahkikata başlanıldığı kaydedildi.