İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucuyla yakalanan sokak satıcısı tutuklandı

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon sonucunda değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon sonucunda değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan analiz ve fiziki takipli çalışma neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, 120 gram metamfetamin maddesi, 1,97 gram esrar, 1,92 gram kokain maddesi ele geçirildi.


Yapılan operasyonda A.E isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı hakkında TCK 188. maddesi kapsamında işlem yapıldı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Şüpheli A.E mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.