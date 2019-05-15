Üzerine televizyon düşen çocuk ağır yaralandı

Malatya'da evde oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Nazik sokak içerisinde bulunan evlerinde annesinin yanında oyun oynadığı sırada 6 yaşındaki Dilan H.'nin üzerine televizyon düştü.Ailesinin durumu haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilan H. yapılan ilk tedavisi sonrası Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.