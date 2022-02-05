Uzmanından kanser hastalarına uyarı

Malatya'da özel bir hastanede görev yapan dahiliye Uzmanı Murat Yağmur, 4 Şubat Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kanser hastalığına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Uzman doktor Murat Yağmur, kanser hastalarının en çok dikkat etmeleri gereken konunun hekimlerinin uyarılarına ve takip ile tedavi önerilerine uymalarıdır” dedi.

Hekim uyarısının önemine dikkat çeken Yağmur, “ Kanser hastalarımız uzun süre takip ve tedavi gerektiren ilgili hekimlerin özellikle medikal onkoloji öncülüğündeki birçok branşın takibinde olması gereken hastalarımız. En çok dikkat etmeleri gereken şey hekimlerinin uyarılarına ve takip tedavi önerilerine uymaları ve ihmal etmemeleri. Tedavi sürecinde sağlık bakımıyla ilgili diğer branşların da önerileri varsa bunların uygulanması” ifadelerine yer verdi.

Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersizin hastalık riskini azaltabileceğini kaydeden Yağmur, “ Kanserden korunmada dikkat edilmesi gereken önemli şey, artan insan yaşı, beslenme koşulları, ek hastalıklar, hepsi kanser sıklığını arttırmış durumda. Toplumumuzda özellikle internet ve sosyal medyanın yaygın kullanımından sonra her şikayetin kansere yorulması gibi gereksiz bir evhama da yol açmış durumda. Kişinin kendi vücudunu iyi tanıması, sağlıklı dengeli beslenmesi, doğal ortamda doğal besinlerle ve sağlıklı egzersiz ve yaşam koşullarıyla bunu desteklemesi çok önemli” şeklinde konuştu.

Kanserde erken tanının önemine de değinen Yağmur, “ Aile hekimliklerinde kanser taraması için önerilen erkeklerde daha çok prostat muayenesi ve büyük abdest tahlili Gaitada gizli kan taraması yoluyla mide, bağırsak kanserleri erken tanısı. Kadınlarda aralıklı meme kontrolleri ile meme kanserinin önlenmesi. Diğer hastalıklar için de kansere ciddi anlamda düşündürecek uyarıcı belirtilerin varlığı halinde ilgili branşlara yönlendirilmeleri sağlanmış olur” diye konuştu.