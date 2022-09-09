Uzmanından okul öncesi ailelere ''iletişim'' uyarısı

Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kalırken, anne ve babasının üzüntüsünü, kaygısını hisseden çocuğun okulda uyum sorunu yaşayabileceğini kaydeden Psikolog Hale Nur Cömertoğlu Şakalar, ailelere önemli uyarılarda bulundu. Okul öncesinde en önemli konunun anne, baba ve çocuk arasında kurulan iletişim olduğuna dikkat çeken Şakalar, sağlıklı iletişim, sağlıklı ilişki sağlıklı bağlamla kurulmuşsa çocuğun bireyselleşmesinin ailesinden ayrılmasını daha da kolaylaştıracağını söyledi. Ailelerin çocukları ile kurduğu iletişimin okuldaki uyum sürecini doğrudan etkileyen en önemli unsur olduğuna vurgu yapan Şakalar, ''Okul öncesi için önemli olan kısım anne, baba ve çocuk arasında sağlıklı iletişim kurulup kurulmadığıdır. Sağlıklı iletişim, sağlıklı ilişki sağlıklı bağlamla kurulmuşsa çocuğun bireyselleşmesi, anneden ya da babadan ayrılması daha kolay olacaktır. Eğer okula başladığınızda oryantasyon süreci başladı, okul başladı, ayrılmakta güçlük çekiyor ve zorlanıyor, sürekli ağlıyor ya da anneden ayrılmak istemiyor gibi tepkiler görüyorsanız burada biz şunu düşünüyoruz; sağlıklı bir bağlanma ya da bireyselleşme gerçekleşmemiş olabilir. Bu durumlarda genellikle üstüne gitmemek, çocuğu zorlamamak, hadi içeri geç, arkadaşlarınla oyna, bak okula geldik gibi durumlar söz konusu olmasa daha sağlıklı olacak. Daha çok şunlara dikkat edebiliriz; çocuğa öncelikle oryantasyon sürecinde eşlik gerekiyor. Anne ya da babadan hangisi ile daha çok vakit geçiriyorsa onun gitmesi ebeveyn olarak daha iyi olacaktır. Okul dönemi başladığında beraberinde bir veya iki hafta ne kadar bir süre ise bu süre içerisinde çocuğa eşlik etmenizi tavsiye ediyoruz'' dedi.

“Oryantasyon süresini çocuklar belirliyor”

Ailelerin aceleci davranmaması gerektiğini ifade eden Şakalar, ''Israr etmek çözüm değil. Daha çok eşlik etmek, duygularına ortak olabilmek, bu duyguları paylaşabilmek, anlatabilmesini sağlamak bunlar çok önemli unsurlardır. En temel unsur güven unsurudur ve çocuklarda etkin olan bir kriterdir. Bu kritere baktığımız zaman çocuğun okula, öğretmene güven duyması, anneden ayrıldıktan sonra annenin geri gelip onu alacağına dair güven duyması çok önemlidir. Oryantasyon sürecinde öğretmenle vakit geçirmek, öğretmene güven duymak yapabileceğimiz ilk önlemdir. İkinci önlem ise oryantasyon sürecinden önce okulla ilgili olarak şu bilgileri verebiliriz; 'Biliyor musun çok güzel bir okul senin için tercih ettiğimiz okul, öğretmenin çok cana yakın ve güvenilir biri, bana öğretmenin aracılığıyla istediğin zaman ulaşabilirsin' şeklinde telkinler çocukları rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.

“Verilen sözlerin tutulması güven aşılayacaktır”

Çocuklara verilen sözlerin yerine getirilmesinin uyum sürecindeki önemine değinen Şakalar, ''Çocuğu söz verdiğiniz saatte bırakıp söz verdiğiniz saatte almanız güven verecektir. Verdiğiniz sözleri yerine getirmek çok önemli ve sürece eşlik etmek, duyguları paylaşmak, anlayabilmek önemli. Bunlara dikkat ettikten sonrasında her çocuk kendi oryantasyon sürecini kendisi oluşturacaktır. Ebeveynler ne kadar çok sakin olursa, ne kadar çok o sakinliği çocuğa verebilirse o da o kadar sakin olacaktır. Eğer hala zorlayıcı durumlar devam ediyorsa, ağlamalar, ayrılamamalar, güven duygusu ile ilgili problemler iki haftayı aşkın süredir devam ediyorsa burada çocuğu okula zorlamak yerine daha çok bir uzman desteği daha iyi olacaktır'' diye konuştu.