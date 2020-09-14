Vahap Küçük Hayır Çarşısı kuruldu

Kernek Külliyesi içerisinde yer alan hayır çarşısının kurulum çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Külliyesi alt katında kurulan hayır çarşısında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Gürkan, hayır çarşısına; hayırsever işadamı kimliğiyle bilinen merhum Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adının verilmesi talimatında bulundu.

İnceleme gezisinde açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız vasıtasıyla aylık ortalama 7 bin kişiye, gıda, giyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlar yapıyoruz. Bu hayır işlerinin daha standart ve daha düzenli hale getirilmesi; belediye yükünün ve yükümlülüğünün azaltılması, kamuoyunun paydaş olması noktasında ‘Hayır Çarşısı' yapılması konusunda gerekli çalışmaları yaptık. Yaklaşık 1000 m2'lik bir alanda yapılan çalışmanın ardından Hayır Çarşısı'nın açılması için sona geldik. Bu konuda ilgili paydaşlarımızla, ilgili hayırsever iş adamları ve ilgili kurum-kuruluşlarla görüşmelerimizi yaptık. En kısa zamanda giyecek, yiyecek ve mobilya türü reyonlar, hayırseverler tarafından doldurulacaktır” dedi.

“Puan usulüyle alışveriş yapılacak”

Başkan Gürkan, hayır çarşısının çalışma usul ve esaslarının belli standartlar ölçüsünde olacağını belirterek, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortak çalışmamız var. Orada da belirlenen ve bizim de belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dosyaları örtüştüğünde puan usulü alışveriş yapma imkanı gelecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, her ay kendine verilen puan üzerinden alışverişini yapıp ihtiyacını karşılayacaktır. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.