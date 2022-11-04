Vaizpınarı Caddesi asfalta kavuştu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfalt seferberliği yürüten belediye ekiplerinin son durağı Orduzu Mahallesi'ndeki Vaizpınarı Caddesi oldu.

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçenin gelişimi, değişimi için birçok noktada çalışmalar gerçekleştiren ekiplerin son durağı Orduzu Mahallesi'ndeki Vaizpınarı Caddesi oldu. Birçok noktada devam eden sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımın sağlanması amacıyla Vaizpınarı Caddesinde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların istifadesine sundu. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda konforlu ve kullanışlı yollara kavuşan mahalle sakinleri, hummalı çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediyesi'nde hiçbir sorunun çözümsüz kalmadığına dikkat çeken Mustafa Çoban isimli vatandaş, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Belediyemizden ve Başkanımızdan bizler razıyız. İsteklerimiz yerini buluyor. Bu yolu tek şeritken hatırlıyoruz. Yollarımız çok bozulmuştu ve ekipler bozulan yollarımızı sıcak asfaltla buluşturdu. Allah başkanımızı başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin. Başarılı bir başkana sahibiz ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri eski yolun virajlı ve toprak olduğunu da hatırlatarak, Başkan Güder'e teşekkür etti.