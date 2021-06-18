Vaka sayısı en çok azalan illerden biri olan Malatya'da aşı daveti

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde son bir haftada Malatya'da vaka sayıları yüzde 21,86'lık düşüş ile yüz binde 55,82 oranına indi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın da vaka sayılarının azaldığı iller arasında gösterdiği Malatya'da, yetkililer de sırası gelen herkesin mutlaka aşı yapması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftaya göre yüzde 21,86'lık düşüş ile vaka sayılarının en fazla düştüğü illerden biri olan Malatya'da, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, 'Bu başarı hepimizin' diyerek aşı sırası gelenlere çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bentli, virüsle başa çıkabilmenin tek yolunun aşı olduğunu ifade ederek, gecesini gündüzüne katarak aşı çalışmasında bulunan sağlık görevlilerine de teşekkür etti.