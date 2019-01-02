Vali Aydın Baruş' tan, MÜSİAD'a ziyaret

Ziyarette ilk olarak söz alan MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, “Büyükşehir olan bir ilin sorunu her zaman daha büyüktür ama kendisine bunların üstesinden geleceğine inancımız sonsuzdur. Malatya'nın bir huzur ve refah şehri olması yönünde daha önceki valilerimiz son derece gayret etti ve biz bu gayreti de Sayın Valimizden görüyoruz. Gayretlerin den ve bize yapmış oldukları ziyaretlerden dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Vali Aydın Baruş ise iş adamlarının Malatya ile ilgili görüşlerini ve kendilerine iletmek istedikleri konuları dinlediklerini belirterek “İş adamlarımız bizim için çok önemli çünkü ili ayakta tutan insanlara istihdam sağlayan kesimi temsil ediyor. İlimizdeki ekonomin canlı olması sorunlarının zamanında çözülmesinde kamu olarak bizim birinci olarak ilgilendiren meselelerden birisidir. Bu anlamda iş adamlarımızın görüşlerini almak onlarla sorunları tartışmak son derece daha kuvvetli işler yapmamızı sağlar. Buradaki iş dünyasının da çok değerli görüşleri ve katkıları olacağına inanıyorum. Bütün çalışmalarımız Malatya insanının yüzünü güldürmek, refah düzeyinin artırılması için olacaktır. Bu anlamda da iş adamlarımızın işverenler olarak ilimizin insanına vermiş olduğu katkıdan emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de iş adamlarımız ile birlikte olmaya onların bazı meseleler üzerindeki görüşlerini de almaya dikkat edeceğiz. Böylece sivil toplumunda içinde olduğu bir yönetim tarzı ile Malatya meselelerine daha hızlı geliştirmeye çalışacağız" diye konuştu.