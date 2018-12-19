Vali Aydın Baruş'tan esnaf ziyaretleri

Beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile birlikte Kapalı Çarşı ve Ayakkabıcılar Çarşısında esnafları ziyaret eden Vali Baruş, sorun ve sıkıntıları yerinde dinledi.

Ziyaretle ilgili konuşan Vali Baruş, “Esnaflarımızı ziyaret ederek hatırlarını soruyoruz. Temel anlayışımız insanlarla birlikte Malatya'yı yönetmek. Yöneten, yönetilen ayrımı göstermiyoruz. Bizimde onlardan birisi olduğumuzu her zaman hissettirmeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Malatya'ya birlikte güzel hizmetler yapacaklarını kaydeden Baruş, “İnşallah Malatya için güzel hizmetler yaparız. Ziyaretlerimiz devam edecek. İnsanlarla iç içe olmaktan, esnaflarımızla, toplumun diğer kesimleriyle her zaman iç içe olmaktan çok büyük mutluluk duyarım. İnşallah değişik vesileler ile toplum her kesimiyle bir arada olmayı amaçlıyorum. Bunda da inşallah başarılı oluruz. Malatya insanının gönlünü kazanarak ayrılırız buradan” şeklinde konuştu.

ESOB Başkanı Şevket Keskin ise “Valimizle esnafımızı gezmek, bizlere son derece mutluluk verdi, esnaflarımızda bundan mutluluk duydu. Buradan yürekten inanıyorum valimize kendi adıma oda başkanlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.