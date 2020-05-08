Vali Aydın Baruş'tan Malatyalılara çağrı

Ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı iller arasında yer alan Malatya'da Vali Aydın Baruş vatandaşlara çağrıda bularak, "Pazar günü sokak ve caddeleri yaşlılarımıza bırakalım” dedi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta alınan 64 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Uzunca bir süredir evde kalan yaşlı vatandaşlar için ise sevindirici haber geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci açıklaması ile geldi. İçişleri Bakanlığınca da yayımlanan genelge ile 10 Mayıs Pazar günü 55 gündür evde duran 65 yaş ve üstü vatandaşlar saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesi şartı ile sınırlı da olsa dışarı çıkabilecek.

Ancak hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı iller arasında Malatya'nın olmaması nedeniyle Malatya Valisi Aydın Baruş, çağrıda bulunarak, bu saatlerde gönüllülük esasına göre zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Sokak ve caddelerin 4 saat 65 yaş ve üstü vatandaşlara bırakılması için çağrıda bulunan Baruş, “Çok uzun süredir sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın hareket etmeleri lazım. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelde ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10 Mayıs Pazar günü belirtilen saatlerde yürüme mesafesi içerisinde dolaşabilecekler” şeklinde konuştu.

Bu grupta yer alan yaşlıların hassas olduklarını ve diğer kesimlerle fazla temas etmemeleri gerektiğini de dile getiren Baruş, “Onların rahat dolaşmalarını sağlamak gerekiyor. Bu nedenle de tüm vatandaşlara çağrıda bulunuyoruz, lütfen o saatlerde sokağa çıkmasınlar. Büyüklerimiz uzun süredir kaldıkları evden çıkmıyorlar. Oluşan hareketsizlik gibi olumsuz etkileri üzerilerinden rahatça atabilmeleri için cadde ve sokakları rahatça kullanmaları gerekiyor. Onların sağlığını düşünelim, sokağa çıkmayalım” diye konuştu.