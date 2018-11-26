Vali Baruş, Başkan Gürkan'ı ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Kurumlarla ortak çalışma vurgusu yapan Başkan Gürkan, “Valimizle güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a iadeyi ziyarette bulundu. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'ya güzel hizmetler yapacaklarını belirterek, “Biz belediyeler olarak, Valimiz genel idare olarak ortak çalışma noktasında bütün kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle hep birlikte olmaktan onur duyduk. Bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı oluşmasında temel esası istişare ve katılımcı belediyecilik anlayışına dayanır. Valimizle güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Şimdiye kadar Valilerimizle olan çalışmalarımızla güzel sonuçlar, güzel fiziki yapılar ortaya çıktı. İnşallah bundan sonraki süreçte de sayın valimiz ile birlikte nasip olursa Büyükşehir'de, Büyükşehir olana kadar da Battalgazi ölçeğinde birlikte çalışma imkanı bulacağız. Ben Valimizle aynı ortamda, aynı ilde çalışmaktan onur duyduğumu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Valilik görevine başladığımdan itibaren gerek Malatya'daki kamu kurumları, belediyelerimiz, vatandaşlarımızın sıcak karşılamalarına şahit oldum. Malatya çok sıcak bir il, gerek insan yapısıyla, gerek doğasıyla, ekonomisiyle, hizmetin en iyisine layık bir kent. Ziyaretimize gelen kamu kurumları, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimizin iade-i ziyaretlerinin yerine getirilmesi kapsamında da Battalgazi Belediyemizi de ziyaret ediyorum. Başkana bu sıcak karşılaması için öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim valilik olarak amacımız, misyonumuz bütün kamu kurumları, belediyelerimiz ile sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla el ele vererek Malatya'nın gelecek günlerini daha aydınlık, daha güzel kılmak. Bu anlamda da her türlü iş birliğini, gönül birliği halinde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Başkanımızın sunmuş olduğu projeleri gördük ve mutlu oldum. Sosyal belediyecilik anlamında çok önemli çalışmalar bunlar” diye konuştu.