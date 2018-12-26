Vali Baruş, Darende ilçesinde

Vali Baruş, ilçe gezisinde ilk olarak Mesleki Teknik Eğitim Merkezi toplantı salonunda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Burada mahalle muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Baruş, amaçlarının var olan sorun ve taleplere mümkün olduğunca çözüm bulma olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile daire müdürlerinin de hazır olduğu toplantıda konuşan Vali Baruş, “Bu güzel ve bereketli günde Doğu Anadolu'nun kapısı olan ve büyük değerler yetiştirmiş güzel Darende'mizde olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler bu topraklara ruh veren değerli büyüklerimizin mirasına sahip çıkarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz. Üzerimizdeki sorumluluk büyük, bizlere bu güzel toprakları emanet eden Atalarımız, bizlerden sonra gelen nesillere de güzel bir miras bırakmayı arzu ederek bu emaneti bıraktılar. Darende huzurlu bir ilçemiz, sizler çalışkan ve devletine bağlı insanlarsınız. İnşallah hizmet noktasında da gereken yatırımları ve hizmetleri alırsınız” diye konuştu.

Vali Baruş'tan sonra söz alan muhtarlar ise başta kanalizasyon, içme suyu, sulama suyu ve yol olmak üzere sorun ve taleplerini dile getirdiler. Vali Baruş, toplantının ardından Kaymakamlık, Belediye, İlçe halk kütüphanesi, Somuncu Baba külliyesi, kamu yatırımları, 112 acil ve sağlık ocağı projesi, fizik tedavi hastanesi projesi, imam hatip proje okulunu da ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Baruş'un ziyaretine, Darende kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye başkan vekili Cengiz Özdemir, siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.