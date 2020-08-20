Vali Baruş, davet ziyaretlerinden uzak durulmasını önerdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının arttığı Malatya'da önlemler üzerine önlem alınırken, Vali Aydın Baruş, davet ziyaretlerinden uzak durulmasını önerdi.

Korona vakaları artan ilk 5 il arasında bulunan Malatya'da vaka sayısının azalması için yetkililer, maske, mesafe ve temizlik konusunda ikaz üzerine ikaz yapıyor.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Komşular ve akrabalar arası ev ziyaretleri, yemek, kahvaltı ve çay davetleri hastalığın yayılım riskini ciddi şekilde artırıyor. Davet ve ziyaretlerden bir müddet uzak duralım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat” dedi.