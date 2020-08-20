İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Baruş, davet ziyaretlerinden uzak durulmasını önerdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının arttığı Malatya’da önlemler üzerine önlem alınırken, Vali Aydın Baruş, davet ziyaretlerinden uzak durulmasını önerdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının arttığı Malatya'da önlemler üzerine önlem alınırken, Vali Aydın Baruş, davet ziyaretlerinden uzak durulmasını önerdi.


Korona vakaları artan ilk 5 il arasında bulunan Malatya'da vaka sayısının azalması için yetkililer, maske, mesafe ve temizlik konusunda ikaz üzerine ikaz yapıyor.


Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Komşular ve akrabalar arası ev ziyaretleri, yemek, kahvaltı ve çay davetleri hastalığın yayılım riskini ciddi şekilde artırıyor. Davet ve ziyaretlerden bir müddet uzak duralım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.