İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, 4,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Bugün saat 11.27'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Vali Aydın Baruş, burada incelemelerde bulundu. Depremden etkilenen mahalleleri ziyaretinde AFAD İl Müdürü Mustafa Türker'den bilgi alan Vali Baruş, can ve mal kaybının olmadığı depremden etkilenen veya evlerine giremeyecek durumda olan vatandaşlar için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.


Bölge halkına geçmiş olsun temennisinde bulunan Baruş, hasarlı evlere girilmemesi konusunda da vatandaşları uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.