Vali Baruş, deprem konutlarını inceledi

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak'ta Sivrice'de yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden dolayı evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için Malatya'nın Kale ve Battalgazi ilçelerinde yapılan konut projelerini yerinde inceledi.

Vali Baruş, ilk olarak Battalgazi İlçesi Meydanbaşı Mahallesinde yapılmakta olan afet konutlarını inceledi. Burada yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Baruş, 18 blok olarak yapılması planlanan deprem konutları için alan tahsisi konusunda gerekenin yapılması için Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan'a gerekli talimatları verdi. Daha sonra Kale İlçesi Düzyol Mahallesine geçen Vali Baruş, burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözümü noktasında gereken çalışmaların yapılacağını söyledi. Ardından Battalgazi İlçesi Bulutlu Mahallesi için yapımına başlanan köy evleri inşaat alanına geçen Vali Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Baruş'a incelemelerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile yüklenici firma yetkilileri eşlik ettiler.