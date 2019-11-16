Vali Baruş, Doğanyol'da muhtarlarla buluştu

Doğanyol Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, Vali Aydın Baruş ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kurum yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ele alındı.

Toplantı da konuşan Vali Baruş, bu tür toplantıları düzenlemelerindeki amaçlarının sorun ve sıkıntıları yerinde tespit edip çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

Doğanyol'un verimli topraklarının olduğunu ve bu verimi de yöre halkının refahı için kullanılması gerektiğini dile getiren Baruş, “En uzak ilçelerimizden birisi burası ve ulaşımı ilçe halkı için daha ferah daha ulaşılabilir rahat bir hale getirmemiz lazım. Bu yönde çalışmalarımız da devam ediyor. Ulaşım çok önemli artık günümüzde insanlar gerek sağlık hizmetleri gerek eğitim hizmetleri gerekse diğer hizmetleri alma bakımından merkezi yerlere gitmek istiyorlar. Bu anlamda da günü birlik ulaşımın eziyetten uzak hale getirilmesi çok büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verdi.

Önem verdikleri konuların başında huzur ve güvenliğinde geldiğini ifade eden Baruş, “Huzur ve güvenlik yönünden Doğanyol ilçemizde hiçbir sıkıntı yok. Jandarmamızla ve polisimizle elimizden geleni yapıyoruz. Siz muhtarlarımızda mahallelerinizde devletin temsil eden insanlarsınız, ayrıca mahalle halkının temsilcisi sözcüsü olan insanlarsınız. Devlet ile vatandaş arasında bir köprüsünüz. Bu görevleri en iyi şekilde icra etmenizi bekliyoruz. Huzur ve güvenlik konusunda lütfen hassas olun. Dışarıdan gelen yabancı girişlerine karşı dikkatli olalım” diye konuştu.

Muhtarlarla düzenlenen toplantı sonrası Tanrıverdi Öğretmenevine geçen Vali Aydın Baruş, burada düzenlenen öğle yemeğinde şehit aileleri, öksüz ve yetim aileleriyle bir araya geldi. Burada okul ve aile birliği başkanlarına yönelik toplantı ya da katılan Baruş, okulların aile birliklerinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.