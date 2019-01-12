İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Baruş esnafı ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.


Zıyarette konuşan Vali Baruş, "Bugün esnafımızı dolaşıyoruz. Bakırcılar çarşısındayız buradaki esnafımız çok uzun zamandır bu sanatı yapan insanlar. Bu sanatı devam ettiriyorlar. Burada bakırcılarımız haricinde çok değişik bıçakçılarımız var. Nalbüriye işi yapan esnafımız var. Onların hal hatırlarını soruyoruz. Bizlere iletmek istediği sorunlar varsa onları dinlemeye çalışıyoruz. Esnaf sanatkârlar odası başkanımız ile beraber esnafımızı dolaşıyoruz ve gördüğümüz kadarı ile memnun oluyorlar. Her zaman onların içinde olmaya gayret edeceğiz. Çünkü esnafımız gerçekten cefakar, sabırlı toplumuzun temel direklerinden. Bizi bir arada tutan ana unsurlardan. Onlara ne kadar hürmet göstersek, ne kadar onlar ile beraber olsak yeridir. Onların değerini tam olarak yerine getirmiş olamayız. Malatya da zengin bir esnaf yapımız var. Halen adet ve geleneklerini devam ettiriyorlar. Allah hepsine hayırlı kazançlar versin diliyorum" ifadelerini kullandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.