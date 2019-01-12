Vali Baruş esnafı ziyaret etti

Zıyarette konuşan Vali Baruş, "Bugün esnafımızı dolaşıyoruz. Bakırcılar çarşısındayız buradaki esnafımız çok uzun zamandır bu sanatı yapan insanlar. Bu sanatı devam ettiriyorlar. Burada bakırcılarımız haricinde çok değişik bıçakçılarımız var. Nalbüriye işi yapan esnafımız var. Onların hal hatırlarını soruyoruz. Bizlere iletmek istediği sorunlar varsa onları dinlemeye çalışıyoruz. Esnaf sanatkârlar odası başkanımız ile beraber esnafımızı dolaşıyoruz ve gördüğümüz kadarı ile memnun oluyorlar. Her zaman onların içinde olmaya gayret edeceğiz. Çünkü esnafımız gerçekten cefakar, sabırlı toplumuzun temel direklerinden. Bizi bir arada tutan ana unsurlardan. Onlara ne kadar hürmet göstersek, ne kadar onlar ile beraber olsak yeridir. Onların değerini tam olarak yerine getirmiş olamayız. Malatya da zengin bir esnaf yapımız var. Halen adet ve geleneklerini devam ettiriyorlar. Allah hepsine hayırlı kazançlar versin diliyorum" ifadelerini kullandı