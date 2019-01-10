Vali Baruş, gazetecilerle bir araya geldi

Bir restoranda gerçekleşen sabah kahvaltısı etkinliğinde basın mensuplarının günlerin kutlayan Vali Baruş, “Bu gün gazeteciler için çok anlamlı bir gün. 10 Ocak 1961'de gazetecilerin sosyal güvencesinin sağlanması noktasında önemli adımların atıldığı bir gün. 1981 yılından beri de resmi olarak da gazeteciler günü olarak kutlanan bir gün. Hem Mesleki açıdan hem de kamusal açıdan vermiş olduğu hizmetlerin takdir edildiği bir gün” ifadelerine yer verdi.

Gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu dile getiren Baruş, “Bir taraftan toplumu gerçekler konusunda aydınlatırken, vatandaşın hakikatlerini herkese duyururken diğer taraftan da kamu hizmetlerinin yerinde ve sağlıklı olarak yerine getirilmesi bakımından önemli bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Gazeteciler aslında kamuda yöneticilik, idarecilik yapan ve karar alan kimselerinde eli kolu mahiyetinde. Birçok meselede sizin gündeme getirdiğiniz noktada haberimiz olabiliyor” dedi.

Gazeteciliğin ayrıntılarda gizli olduğunu da vurgulayan Baruş, “Herkesin göremediğini sizin ortaya çıkarmanız, sizin duyurmanız hem vatandaş açısından mağduriyetlerin giderilmesi noktasında önemli bir fayda sağlıyor. Diğer taraftan da kamu hizmetlerinde eksikliği kendini sorumlu noktada hisseden insanların görmesini sağlıyor. Malatya'da görev yapan arkadaşlarımıza, bizim göremediğimiz konularda bizlere sundukları katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Gazetecilik bu kadar önemli noktaların yanında diğer taraftan zahmetli bir meslek, bunu çok iyi biliyorum. Özellikle yerel basında çalışmak, yerel basında haber yapmak ve bunu topluma duyurmak noktasında çok zahmetli süreçlerden geçiyorsunuz. Yerel gazetecilik aslında gazeteciliğin okuludur. Burada çok genç arkadaşlarımız da var, onların gazetecilik mesleğini olan ilgilerini görmekten de son derece memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Burada Gazeteciler Cemiyeti başkanlarımız Dernek başkanlarımız var. Gazetecilerin kendi meslekleri adına örgütlenmesi, sorunlarını dile getirmesi bu sorunların çözümünde birlikte hareket etmesi son derece önemli. Malatya'da yerel basın gerçekten çok zengin, bunu gördüm geldiğimden beri. İlkeli ve tarafsız yayıncılık konusunda, Malatya basını gerçekten dikkatli. Bizler de elimizden geldiğince bu görevde bulunduğumuz süre içerisinde sizlerle birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Sizlerin de sağlıklı ve doğru haber yapması noktasında bizlerden istifade etmesini umuyoruz. Bütün amacımız Malatya halkına layıkıyla hizmet etmektir. Malatya halkı devletine, milletine ve değerlerine son derece bağlı insanlardan oluşan bir yapıya sahip. Onları ne kadar hizmet etsek azdır. Bu hizmeti yaparken, onların yüzünü güldürmeye çalışırken sizlerin de yardımlarını alabilirsek bizlere ne mutlu. Bu vesilesiyle tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum, aileleriyle birlikte ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyor mesleğinizde de üstün başarılar temenni ediyorum" diye konuştu.