Vali Baruş, güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı

Vali Aydın Baruş, 2018 yılının son saatlerinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için görev başında bulunan emniyet, jandarma ve 112 komuta merkezi personeline moral ziyaretinde bulundu.

Vali Baruş, beraberinde Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Dr Ömer Urhal ile birlikte şehrin giriş ve çıkış noktalarında yer alan uygulama noktaları ile polis merkezlerini ziyaret etti.

Burada görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutlayan Baruş, “Malatya'daki huzuru sağlamada gece gündüz özverili bir şekilde çalışan tüm güvenlik mensuplarına teşekkür ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum. İlimizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde uyuması için bu soğuk havalarda fedakârlıkla görev yapıyorsunuz, vatandaşlarımızın huzuru sizlerin hassas ve özverili bir şekilde çalışmasına bağlı. Yeni yılınız hayırlı olsun, aileleriniz ile birlikte huzurlu, mutlu, sağlıklı geçer, Allah yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.

112 komuta kontrol merkezi ziyareti

Vali Aydın Baruş daha sonra 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli'nin de hazır olduğu ziyarette çalışan personelin yeni yılını kutlayan ve yapmış oldukları zorlu görevde kolaylıklar dileyen Vali Baruş, 112 çalışanlarının sorunlarını dinledi.

Yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Vali Aydın Baruş son olarak eşi Nagihan Baruş ile birlikte Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek aileleri ile sohbet eden Vali Baruş ve Nagihan Baruş, bebeklere altın taktı. 2019 yılının bebekler ile ailelere hayırlar getirmesini dileyen Vali Baruş, çocuklarına sağlık ve uzun ömürler temennisinde bulundular.