Vali Baruş kuru kayısı lisanslı depoculuk inşaatında incelemelerde bulundu

Malatya Ticaret Borsasının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ile sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde yürütülen lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Baruş, lisanslı depoculuk faaliyetinin yürütecek tesis inşaatının geçtiğimiz günlerde başladığını söyledi. Deponun inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Baruş, “Mart ayı başına kadar süresi var. Müteahhit firma ile bir görüşme gerçekleştirdim. Firma, iş planlamasını yaptı ve firma yetkilileri Mart ayında deponun bitireceğini ifade etti. Malatya Büyükşehir Belediyesinin de Avrupa Birliği desteği ile bir projesi bulunuyor. İki lisanslı depoculuk yapılan bir alana kavuşacağız. Malatya açısından sevindirici bir durumdur. Lisanslı depoculuk inşaatının zamanında tamamlanması ile birlikte iç teşrifatının ve donamının yapılması için Ticaret Borsası tarafından bir ihalesi yapılacak. 2020 kayısı sezonuna bu tesisin yetiştirilmesini hedefliyoruz. 1. Organize Sanayi Bölgesi olarak 30 dönüm civarında arsa tahsis ettik. Bu arsa üzerinde lisanslı depoculuk faaliyeti yürütülecek” diye konuştu.

Baruş, lisanlı depoculuk faaliyetinin Malatya kayısısına hak ettiği değeri kazandırma yolunda çok önemli bir katkı sağlayacağına dikkat çekerek, şunları kaydetti, “Lisanlı depoculuk bittikten sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) iştiraki LİDAŞ ile Ticaret Borsası tarafında işletmesi yapılacak. Burada sadece kuru kayısının depolanması değil aynı zamanda analiz ve diğer işlemleri de yapılacak. Üreticimiz buraya kayısısını getirdiği zaman hak ettiği değeri bulmasını sağlayacak. Burası piyasa içinde düzenleyici bir kurum olacak. Büyükşehir belediyesinin de yapacağı tesisle birlikte Malatya kayısısında yaklaşık 10 bin tonun üzerinde bir soğuk hava depolama imkanı doğacak. Bu iki lisanslı depoculuk faaliyeti kayısı piyasasına önemli bir düzenleme getirecek. Malatya için büyük bir kazanım olacak diye düşünüyorum. Malatya Ticaret Borsası başkanımıza teşekkür ediyorum. Malatya için çok önemli bir değer olan kayısının hak ettiği yere gelmesi anlamında önemli bir çaba sarf ediyor” ifadelerine yer verdi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise lisanslı depoculuğun Malatya için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, şu ifadelerde bulundu, "Geçtiğimiz günlerde ihalesini gerçekleştirdiğimiz 2017 Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) iştiraki LİDAŞ'ın finansman ettiği, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk 'la ilgili geldiğimiz aşamayı bugün valimizle beraber inşaat alanındaki çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk. Sözleşme imzalanır imzalanmaz lisanslı deponun inşaatına başlandı ve o günden bu yana oldukça önemli yol kat edildi. 2020 Martın ilk haftasının sonunda geçici kabulün yapılması gerekiyor. Mart ayında deponun teslimini aldıktan sonra sezonda da buraya artık çiftçimizin ve üreticimizin sabırsızlıkla beklemiş olduğu lisanslı depoya hayata geçirip ürün kabulünü de gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Depoyla ilgili her bir çalışmayı titizlikle yürüttüklerini kaydeden Özcan, “Depoyu enerji maliyetlerini en aza indirecek şekilde planlıyoruz. Dolayısıyla biner tonluk 6 tane depo yapılacak. Bununla beraber özellikle arazideki kot farklarından kaynaklanan 5 bin 500 metrede vahşi depolama alanı var. Bura da ileride hem lisanslı depoya çevrilebilir hem de burada vahşi depolama alanında mutlaka bir üretim tesisi de gerçekleştirilebilir ama şimdi önemli olan 6 bin tonluk kapasiteli bölümü hayata geçirip onunla ilgili lisansı alabilmek. Yer tahsisi konusunda bize ciddi anlamda destek sağlayan ve proje ile yakından ilgilenen valimize teşekkür ediyorum. Yasal düzenlemelerin başladığı günden itibaren emeği geçen herkese üreticilerimiz ve Malatya halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.