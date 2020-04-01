Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

İlk olarak Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Baruş, virüse karşı tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan atölyelerdeki çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve okul müdürü Ulviye Işık'tan bilgiler aldı. Öğretmenler ve Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerin günlük yaklaşık 2 bin adet N95 standardında maske ürettiklerini belirten okul müdürü Ulviye Işık, salgın ile mücadele kapsamında yaklaşık 20 bin maskenin sterilizasyonun ardından paketlenerek teslim edildiğini söyledi. Üretimde görev alan öğretmenler ve usta öğreticilere yaptıklarının kutsal bir görev olduğunu belirten Vali Baruş, çalışanları tebrik ederek başarılar diledi. Ardından Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Baruş, üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve okul müdürü Pirvani Temelli'den bilgiler aldı. Sıvı ve köpük sabun, yüzey temizleyici, cam sil ve çamaşır suyu, ağır kir ve yağ çözücü, otomat temizleyici, sıvı bulaşık deterjanı gibi çok sayıda temizlik malzemesi ürettiklerini belirten okul müdürü Pirvani Temelli, 11 kimya öğretmeni ve 77 öğrenci ile günlük 10 ton yüzey dezenfektanı ürettiklerini ve günlük 500 litre el dezenfektanı üretimine başladıklarını belirtti. Vali Aydın Baruş, fedakarca çalışan gayret gösteren idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek okuldan ayrıldı.

İncelemelerde Vali Baruş'a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.