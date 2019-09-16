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Vali Baruş, öğrencileri makamında kabul etti

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında Vali Aydın Baruş öğrencileri makamında kabul etti.


Yeşilyurt İlçesi Abdülkadir Eriş İlkokulu öğrencileri, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında Vali Aydın Baruş´u makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Okul Müdürü Turan Kaya ve sınıf öğretmenleri İmran Aydoğan'ın ile birlikte ziyaret eden öğrenciler Ayberk Çiçekli ile Hiranur Çolak Vali Baruş'a çiçek takdim ettiler. Öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Baruş, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde kendilerine başarılar dileyip, ziyaretleri için teşekkür ederek günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

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