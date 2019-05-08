Vali Baruş şehit aileleri ve gaziler ile iftarda buluştu

Malatya Valiliği ev sahipliğinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri onuruna verilen iftar programına 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğg. Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kurum Müdürleri, Mesleki Oda Başkanları, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. İftar öncesi Merkez Hamidiye Camii İmam Hatibi Şükrü Gezen Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Sizlerle birlikte olmaktan, her zaman sizlerle sohbet etmekten, sizleri dinlemekten hoşnut oluyoruz ve sizlere hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Değerli ailelerimiz hepimizin bildiği gibi dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit ailelerimize ve yakınlarına, gazilerimize Devlet Övünç Madalyalarını takdim etti. Biz de ilimizde 6 şehit ailemize ve bir gazimize Cumhurbaşkanımızın tevdi etmiş olduğu Devlet Övünç Madalyalarını kendilerine verdik. İstanbul'da 2016 yılında şehit olan kardeşimiz Şehit Polis Memuru Okan Doğan'ın babası Yusuf Doğan'a, Gümüşhane'de Şehit olan kardeşimiz Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Tok'un kızı Yaren Tok'a, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan kardeşimiz Astsubay Hüsnü Bilgiç'in babası Fethi Bilgiç'e, Hakkari'de 2016 yılında şehit olan kardeşimiz Eyüp Hacıoğlu'nun babası Nihat Hacıoğlu'na, İstanbul'da şehit olan kardeşimiz şehit polis memuru Hamdi Dikmen'in annesi Elif Dikmen'e, Hakkari'de şehit olan kardeşimiz şehit sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan'ın annesi Serpil Canbay'a ve ailesi ile birlikte gelerek kendisi madalyasını alan Gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e Devlet Övünç madalyalarını takdim ettik. Biz bu madalyaları onlara vermekten Devletimiz adına fedakarlıklarıyla bizleri gururlandıran, onurlandıran bu şehit kardeşlerimiz ve gazimizin Devlet Övünç Madalyalarını ailelerine takdim etmekten son derece onur duyduk” diye konuştu.