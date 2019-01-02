Vali Baruş, tedbirleri yerinde inceledi

Vali Baruş, özellikle ilçeler ve köylerde kar yağışı ile birlikte kapanan yolların açılması adına yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Pütürge, Darende ve Doğanşehir'de bulunan karayolları bakım evlerini ziyaret etti. Karayolları Bakım Evleri ziyaretleri esnasında yoğun karlı günlerde ve yolların buzlanması durumunda personelin alacağı tedbirler, iş makineleri, araç ve gereçler hakkında detaylı bilgi alan Vali Baruş, bakım evlerinde görevli personelin yeni yılını kutlayıp karla mücadele çalışmalarında başarılar diledi.

Doğanşehir ilçesi ziyaretinde Bölge Trafik Deneteme İstasyon Amirliği ile Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret eden Baruş, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Baruş, insanların rahatı ve huzuru için görev yapan güvenlik kuvvetlerine başarılar dileyerek buradan ayrıldı.

Vali Baruş'un ziyaretlerine Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük vc Pütürge Kaymakamı Recep Aydın eşlik etti.