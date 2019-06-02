Vali Baruş trafik denetimine katıldı

Vali Baruş, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte Malatya Elazığ Karayolu Polis Kontrol Noktasında yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin denetimlerine katıldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulunan Vali Baruş, sürücülere bilgilendirici broşürler de verdi. Vali Baruş, ayrıca, denetim için durdurulan araçlardaki çocuklara, İçişleri Bakanlığınca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında araç kullanan ebeveynlerinin yaptığı hataları işleyecekleri karnelerini teslim etti ve hediyeler verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, “31 Mayısta başlayıp 9 Haziran'da sona erecek Ramazan Bayramında münasebetiyle yollarımızda etkin bir trafik uygulaması gerçekleştiriyoruz. Şu anda Malatya, Elazığ karayolu üzerindeyiz burada ekiplerimiz çalışmakta burada yaşam tünelimizin sürücülerimizi bu yaşam tünelini alarak farkındalığı artırıcı gerek film gösterimi gerekse broşürler ve bilgilendirilerek faaliyetlerini yürütüyoruz. 9 günlük tatil sürecinde İl genelinde çok yoğun bir denetim faaliyeti olacaktır her gün ortalama 72 trafik ekibi 157 trafik polisimiz görev yapacak” dedi.

Baruş, “2018 yılında içişleri bakanlığımız tarafında farkındalığı artırıcı faaliyetler yapılmıştır 2019 yılında ise İçişleri bakanımızın 2 kampanyası var. Bunlar da bir tanesi öncelik hayatın öncelik yayınları bir diğeri ise bu Ramazan Bayramında 31 Mayıs 20 Haziran tarihleri arasında içişleri bakanlığı tarafından bir kampanya düzenleniyor 'Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' sloganıyla trafikte seyreden araçların araçlardaki çocuklarımızın duyarlılık kullanarak sürücülerinizi uyarmak anlamında önemli bir kampanya" şeklinde konuştu.

Trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Vali Baruş, "Trafikte üzerinde durmamız gereken 5 ana konu var. Bunlardan birincisi emniyet kemeri uygulamalarımız da buna çok dikkat ediyoruz emniyet kemeri bizleri hayata bağlayan kemerdir kesinlikle kısa veya uzun yolculuklar fark etmez mutlaka takmamız gerekiyor. İkinci bir konu ise sürücülerimizin kesinlikle seyir halindeki cep telefonları kullanmamaları gerekiyor bu konuya da özellikle denetimlerde önem veriyoruz bu konuda maalesef çok sayıda ceza uygulaması da yapıldı son uygulamalara beraber bu konuda biraz daha duyarlığın altını arttığını görüyoruz. Üçüncü konu ise sürücülerimiz mutlaka hız konusuna uyumaları gerekiyor. Dördüncüsü ise trafik ışıklara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor trafik kazalarının önemli nedenlerden bir tanesi trafik ışıklarına uymamak 5 ve son konu ise öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla başlatılan yaya geçitleri de mutlaka yavaşlayan önceliği olan yayalara yol verelim. Bu 5 ana konuya dikkat edersek trafik kazalarında önemli bir oranda düşüş yaşayacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.