Vali Baruş, TSO'dan ekonomi ile ilgili brifing aldı

Malatya Valisi Aydın Baruş Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Vali Baruş ziyarette Malatya'nın ticareti ve sanayisi ile ilgili brifing aldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı ziyarette bir konuşma yapan, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Yaptığı nezaket ziyareti için sayın valimize teşekkür ediyoruz. Bu sadece teşekkür ziyaret değil aynı zamanda Malatya iş adamları ile bir araya gelerek bizleri dinlemeleri ciddi bir sinerji oluşturacak . Eminim ki valimizin geçmiş illerde göstermiş olduğu başarılar Malatya'da da devam edecek. Bizler de her türlü desteği vererek üstümüze düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı. Vali Aydın Baruş ise, "İlgi ve misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum, mutlu da oluyoruz. Sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek sorunları ve Malatya'yı dinliyoruz. Malatya'ya yön veren iş adamlarını dinlemek geniş bir vizyon oluşturacaktır. Ticaret Sanayi Odası da ticaret adamlarının örgütlendiği bir kurum. O nedenle daha sıklıkla bir araya geleceğiz ve daha iyisi için çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Sadıkoğlu daha sonra Vali Aydın Baruş'a Malatya'nın ticareti ve sanayisi ile ilgili brifing verdi.